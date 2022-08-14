المنامة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,912.23 بارتفاع قدره 14.53 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 668.00 بانخفاض قدره 0.74 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و644 ألفًا و697 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و292 ألفًا و788 دينارًا بحرينيًا، نُفِّذت من خلال 90 صفقة.// انتهى //15:54ت م0099