القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسلقي 41 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 14 شخصًا آخر؛ جراء الحريق الهائل الذي اندلع بإحدى الكنائس بمحافظة الجيزة المصرية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم، أن الوفيات نتجت بسبب الدخان الكثيف والتدافع للخروج من مكان الحادث، معلنًا مغادرة 2 من المصابين المستشفيات، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليًا 12 مصابًا.// انتهى //15:55ت م0100