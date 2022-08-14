مسقط 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 15ر4626 نقطة مرتفعًابـ3ر4 نقاط، بنسبة بلغت 09ر0% مقارنة بآخر جلسة تداول بلغت (81ر4621) نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و620 ألفًا و506 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة بلغت 9ر36%، مقارنة بآخر جلسة تداول بلغت مليونين و569 ألفًا و188 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة بلغت 016ر0% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 21ر23 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:57ت م0102