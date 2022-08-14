الخرطوم 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسقال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن القوات المسلحة تعمل على استمرار التطوير والتحديث لتتمكن من أداء واجباتها، وإنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة متوافقة لتحقيق التنمية والاستقرار.ورحب البرهان في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة السودانية بمناسبة اليوم الـ68 لاستقلال السودان بكل المبادرات المطروحة في الساحة التي تدعم وحدة الصف السوداني وتعمل على إنهاء الفرقة، داعيًا الجميع للجلوس على صعيد واحد وتحمُّل المسؤولية المدنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيده بأن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، وأنها فقط مع رغبة الشعب، واضعةً تحقيق أهداف ثورة ديسمبر نصب أعينها، وأنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة مدنية منتخبة، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتفرغ لأداء واجبها في حماية البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية من كل مُعتدٍ ومتربص.ودعا البرهان القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل المزيد من التشرذم والتحزب والتجاذب السياسي.// انتهى //16:15ت م0104