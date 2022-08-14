الرياض 16 محرم1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 16.39 نقطة ليقفل عند مستوى 12514.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 223 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 402 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: طباعة وتغليف، ورعاية، وإم آي إس، وبروج للتأمين، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، والمواساة، وبترو رابغ، وبحر العرب، وإسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.56% و4.73%.فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وأرامكو السعودية، و ودار الأركان، والراجحي، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 17.88 نقطة ليقفل عند مستوى 22041.62 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 447 ألف سهم تقاسمتها 2082 صفقة.// انتهى //16:32ت م0105