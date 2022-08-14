الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسنفذت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال النصف الأول من العام الجاري 61 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها 594 متدربًا ومتدربة من 26 جهة مختلفة، غطت عدة موضوعات أمنية، مثل: الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، والجرائم المالية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتخطيط في العمليات الأمنية، والأمن الصناعي وأمن المنشآت الحيوية، والوعي الأمني والأمن الذاتي.وتهدف الجامعة بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر البرامج التدريبية إلى دعم الجهات الأمنية وغيرها من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، ومساعدتها على تطوير كوادرها ورفع كفاءتها لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمستقبلية والوقاية منها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المستفيدة للعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بالمهام الوظيفية للفئات المستهدفة لتعزيز مواءمة نواتج التعلم مع متطلبات العمل.وتركز الجامعة خلال مسيرتها للعمل على تطوير التدريب الأمني والرفع من جودته من خلال تقديم برامج تدريبية تضمن معايير الجودة الدولية، بالاستفادة من كونها بيتًا للخبرة الأمنية العربية، بما تملكه من علاقات إستراتيجية مع الجهات المستفيدة، إضافة إلى شراكاتها الدولية مع المنظمات والمؤسسات ذات الخبرة في مجال التدريب.يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نفذت 93 برنامجًا خلال عام 2021م، استفاد منها 1247 متدربًا من 43 جهة.// انتهى //17:14ت م0108