اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تباين
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 673.58 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.8 مليارات جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.04 % مسجلًا 9984.44 نقطة. بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيحي إكس 70" بنسبة 3.43 % ليغلق عند مستوى 2129.13 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.45 % لينهي التعاملات عند مستوى 3056.56 نقطة.
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17:17ت م
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