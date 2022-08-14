جدة 16 محرم 1443 هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واساختتم معرض مدينة المستقبل "ذا لاين" فعالياته اليوم في "جدة سوبردوم"، استقطب خلالها زواره بعروض مرئية وتقنياتٍ هندسية على مدى 14 يوماً، وعرَّف بتصاميم المدينة وإمكاناتها المعمارية من خلال جولاتٍ مستمرة يومية، مدعومة بمرافقة مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية للزوار طيلة مدة جولاتهم.وتمتاز تصاميم المدينة بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لــــ170 كيلومتراً، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.وتأتي "ذا لاين" انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.يذكر أن المدينة ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم. فيما سيُنتقَل المعرض عقب محطته الأولى في جدة إلى المنطقة الشرقية ثم الرياض؛ بهدف تحقيق الفهم الأعمق لفكرة تصاميم مدينة "ذا لاين" بشكل مباشر.وقد صُمِّمت مكوّنات المشروع للتعامل مع التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وذلك بخلوه من قيود البنى التحتية التقليدية، بوصفه أول تطوير حضري واسع النطاق يُصمَّم منذ بداية العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً الوصول السهل والسريع إلى الطبيعة، والتمكين الرقمي لجوانب الحياة كافة؛ ضماناً لتلبية كل احتياجات السكان.ويستهدف تصميم المدينة تحقيق مثالية العيش، ومعالجة التحديات الملحة التي تواجه البشرية، ويركز تصميمها على مفهوم "انعدام الجاذبية"، حيث تُوَزَّع وتُبنى مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، مما يتيح للسكان إمكان التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، والأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، وتُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية من أماكن عمل ومدارس وحدائق ومنازل.ويعزز المشروع كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز، كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيراً على الأقدام، إضافةً إلى أن "ذا لاين" تتيح لجميع السكان إمكان الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون خمس دقائق، إلى جانب وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفَيْ المدينة خلال 20 دقيقة.// انتهى //17:21ت م0110