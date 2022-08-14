أبوجا 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المرحلة الثانية من مشروع العمليات المجانية للعيون ضمن برنامج "نور السعودية" في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، المنفذ خلال المدة من 9 حتى 14 أغسطس 2022م، وذلك بدعم من منصة إحسان، وبالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وتستهدف الحملة الكشف على مرضى العيون، وإجراء 400 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع النظارات الطبية، والأدوية اللازمة وقطرات العيون للمستفيدين.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:31ت م0112