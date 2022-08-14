مأرب 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 101 طن و329 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.682 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:31ت م0113