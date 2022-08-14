الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسينظم مكتب التربية العربي لدول الخليج غدًا لقاءً تشاوريًا للمنسقين الوطنيين بالدول الأعضاء بالمكتب للمشاورات الوطنية الممهدة لقمة عام 2022 لتحويل التعليم، بحضور ممثلين لليونسكو، واليونيسف، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنظمات العاملة في دول الخليج واليمن.وصرح معالي المدير العام للمكتب الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن هذا اللقاء يأتي بعد أن أنجزت الدول الأعضاء بالمكتب مشاورات وطنية واسعة النطاق بهدف تطوير رؤية مشتركة ومواءمة جهود العمل لإحداث التحول المنشود في التعليم. وهدفت المشاورات إلى التركيز على التغيرات في السياسات في مجال التخطيط والميزانية ومجال المعلم والتحول الرقمي.ويأتي هذا اللقاء الإقليمي قبيل انعقاد القمة العالمية في 17 - 19 سبتمبر بوصفه أول لقاء إقليمي على مستوى العالم. وتحظى القمة باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة لقمة التعليم ومنظمة اليونسكو.// انتهى //17:31ت م0114