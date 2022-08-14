الحديدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 6.000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 36.000 فرد.ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.// انتهى //17:46ت م0116