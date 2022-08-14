الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق.// انتهى //17:47ت م0117