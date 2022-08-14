عام / وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين بجمهورية مصر
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق.
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17:47ت م
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