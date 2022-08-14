الأحساء 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسسجلت جامعة الملك فيصل براءة اختراع لدى مكتب براءة الاختراع الأمريكي لنظام يحافظ على ربط الاتصال في الشبكات الخلوية ذات الموجات المليمترية.وأوضح قائد الفريق البحثي الأستاذ المشارك بكلية الهندسة الدكتور عادل الدلبحي، أنه والفريق البحثي اخترعوا هذا النظام بهدف توفير طريقة مثالية للحفاظ على الاتصال حال تدهور الإشارة بين المتصل وبرج الاتصال ووصولها إلى مستوى معين، حيث يقاس تدهور الإشارة في مجال الاتصالات بما يعرف بنسبة الإشارة إلى نسبة الضوضاء، ويعمل النظام على توليد تلقائي لمجموعة من الحزم المتداخلة لحل مشكلة تدهور الإشارة، ومنع انقطاع الاتصال، مبينًا أن الحزم المتداخلة تنشأ بواسطة مُشكِّل حزمة له صفيف دائري، يعمل على نشر الإشارة في اتجاهات متعددة، حيث تم استخدام شفرات هامنج لتحديد سعة الإشارة.وأفاد الدكتور الدلبحي أن هذا النظام يتميز بكونه أسرع طريقة لإعادة الاتصال مقارنة مع الأنظمة والطرق التقليدية الأخرى، مما سيشكل إضافة جديدة ونوعية ذات مردود خدمي واقتصادي في مجال الاتصالات.// انتهى //17:58ت م0118