الطائف 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف التراث الثقافي بمحافظة الطائف، وسبل دعمها والعمل على الاستفادة الحقيقية من جميع الموارد، لدعم مقوماتها السياحية الخصبة من خلال طبيعتها ومواقعها الأثرية وتراثها غير المادي.واستمع سموه إلى شرح عن تراث محافظة الطائف الثقافي المتنوع والمسجلة في سجل الأثار الوطني، بعدد "380" موقعا أثريا، و "43" موقع تراث عمراني تم حصره، بالإضافة إلى"325"حرفيا مسجلا في السجل الوطني للحرفيين، و"45" تراثا غير المادي من الفنون الأدائية ومهارات ومعارف الحرف والصناعات التقليدية والممارسات والعادات، والتعابير الشفهية، بالإضافة إلى 12 مسجدا تاريخيا قائما منذ فجر الإسلام.‏‎وأكد أهمية الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الهيئة لجوانب التراث بمحافظة الطائف لما تحمله المحافظة من تراث ثقافي متنوع من المواقع الأثرية القديمة، مشيراً إلى مواصلة الاهتمام في دعم وإعادة تأهيل المواقع التراثية والأثرية، كون محافظ الطائف حاضنة للعديد من المواقع الغنية والمتفردة بتنوعها. وأشار الأمير سعود بن نهار إلى حرص الحكومة الرشيدة – أيدها الله- – للحفاظ على الموروث التاريخي والأثري.من جانبه ثمن الحربش جهود سمو محافظ الطائف باهتمامه بالمواقع الأثرية والتراثية التي تكتنزها المحافظة، وحرصه على التطور الدائم للمواقع الأثرية.// انتهى //17:59ت م0119