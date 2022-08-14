بريدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستقدم الفرق الميدانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بمهرجان تمور بريدة خدماتها على مدار 24 ساعة لاستقبال السيارات الواردة للسوق، المحملة بمئات الأطنان من التمور، حيث تتجاوز 1700 سيارة يومياً لأكثر من 45 صنفاً من التمور.وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن فرع الوزارة حريص على إبراز هذا الحدث الاقتصادي على جميع الأصعدة، وإسناد مهام العمل بداخله لموظفي الوزارة، كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور والخدمات المساندة، والكشف مخبرياً على التمور، ورصد ومراقبة حالات التلوث في منتجات التمور المعروضة، وضبط حالات الغش التي قد تحدث في ساحة التمور، مع ما يوفره المهرجان من وظائف مؤقتة لأكثر من 4000 شاب وفتاة.يذكر أن المهرجان يقام على هامشه مناشط وأنشطة مصاحبة بمشاركة جهات حكومية وأهلية وخيرية، ويوفر أكثر من 4000 وظائف مؤقتة، إضافة إلى إتاحة المشاركة للأسر المنتجة والحرفيين.// انتهى //17:59ت م0120