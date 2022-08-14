الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستستضيف بلدة جانفري بفرنسا المهرجان الدولي الثاني للجمال والإبل خلال المدة من (17 - 18 ) سبتمبر 2022.ويعد الحدث أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا بنسخته الثانية بدعم مباشر من المنظمة الدولية للإبل ونادي الإبل، وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، إذ يُقام هذا التجمع الدولي بالتعاون مع بلدة جانفري والاتحاد الفرنسي للإبل.فيما ستنطلق فعاليات المهرجان بحضور عمدة جانفري رئيس اتحاد تنمية الإبل في فرنسا وأوروبا كريستيان شويتل، وبإشراف ودعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ووجود ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.وتتنوع الفعاليات ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل، وكذلك عبر معرض لمنتجات الإبل وعروض لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى عرض ضخم للإبل يمتد من ضواحي الولاية إلى قلب مدينة باريس.وتأتي هذه الفعاليات لتعزز التعريف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبل، والإسهام في تحقيق أهداف السنة الدولية للإبليات 2024 المعتمدة من الأمم المتحدة.// انتهى //17:59ت م0121