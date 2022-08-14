جدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، عن تعازيه ومواساته لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بمصر.كما تقدم معاليه بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم ، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية مصر في هذا الظرف.// انتهى //18:00ت م0122