الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسيقترب معسكر فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم، القائم في العاصمة البرتغالية لشبونة من نهايته، بعدما أقيمت المرحلة الأولى من برنامج المعسكر التطويري في العاصمة الإسبانية مدريد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دوري المدارس لاكتشاف مواهب كرة القدم المدرسية، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم للموسم الثالث، وذلك لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.وانطلقت المرحلة الأولى من المعسكر التطويري لفريق نخبة دوري المدارس في مدريد يوم الثاني من أغسطس الحالي، وشهدت محاضرات ودروس فنية وحصصاً تدريبية ميدانية بقيادة المدرب الإسباني ياغو أغالير أزون، إذ لعب الفريق مباريات تجريبية، الأولى أمام فريق خيتافي في السادس من هذا الشهر، جاءت نتيجتها فوز الفريق الإسباني (4 – 1)، والثانية أمام فريق ريال مدريد في التاسع من الشهر ذاته (0 – 1).وتضمنت المرحلة الأولى، برامج تعريفية وترفيهية، شمل زيارة لملعب سانتياغو برنابيو، وكذلك مرافق نادي خيتافي وحلبة الرياضي كارلوس سانز للعبة الكارتنق وحديقة آل ريتيرو، بالإضافة لزيارة من قبل حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا لمقر المعسكر والالتقاء بلاعبي فريق نخبة دوري المدارس.وانتقل الفريق بعد ذلك إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وأجرى مباراة ودية أمام فريق بنفيكا البرتغالي أمس السبت، انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وسجل لفريق نخبة دوري المدارس، الثنائي عبدالله الخشلان (هدفين) ومعاذ الحبيب (هدف)،بينما يختتم المعسكر التطويري غداً الاثنين.وفي جانب آخر، وضمن التعاون المشترك بين مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، استدعى فريق الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الثنائي فهد بكري ومؤيد عابد للانضمام للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في محافظة جدة، بعد أن قدما مستويات متميزة خلال معسكر فريق نخبة دوري المدارس في إسبانيا والبرتغال.// انتهى //18:13ت م0124