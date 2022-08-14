الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسيطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج , غداً , برامج التطوير المهني التعليمي "الصيفية" (عن بعد) خلال الفترة من 17 محرم وحتى 10 صفر 1444هـ.وتهدف هذه البرامج إلى تطوير أداءات المعلمين في العديد من المجالات وتتضمن تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب ذوي الإعاقة , وتدريس مفاهيم التربية على المواطنة وفق استراتيجية التعلم المبني على المشروعات , ومهارات التحصين الفكري للطلبة4- تصميم التدريس في ضوء متطلبات الاختبارات الدولية TIMSS & PISA.وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات في مجالات علمية متخصصة كما تأتي تفعيلا للشراكة بين المعهد ومكتب التربية العربي لدول الخليج .// انتهى //18:19ت م0125