الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسسجل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نجاحاً جديداً يضاف للنجاحات الكبيرة التي حصل عليها خلال الفترة القليلة الماضية بعد فوز رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي بالعلامة الكاملة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة في الدورة الأخيرة بالمنامة، وهو الوحيد في قائمة المرشحين الذي حصل على هذه العلامة.جاء هذا النجاح الأكبر عبر الفوز بخمسة مقاعد في اللجان العاملة في الاتحاد العربي وهو العدد الذي يسجل لأول مرة في تاريخ اتحاد اللعبة السعودي حيث كان تواجد السعودية في الاتحاد العربي لا يتجاوز مقعدين في جميع الدورات الماضية.وجاء التواجد السعودي في اللجان العربية عندما فاز الدكتور خالد الزغيبي برئاسة لجنة الحكام كأول سعودي يفوز بالرئاسة بعد فوزه بعضوية المكتب التنفيذي، وكذلك انتخاب سعد الرويس نائبا لرئيس اللجنة الفنية وعبدالله أمين رئيسا للجنة الإعلامية وباسم منقل عضوًا في لجنة التدريب وأحلام العمري في لجنة الرياضة النسائية.وكان اتحاد الطائرة قد خطف ثمانية مقاعد في اتحاد غرب آسيا برئاسة الدكتور خالد الزغيبي للجنة الحكام بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة غرب آسيا، وسعد الرويس بعضوية اللجنة الفنية ومحمد الفقيه بعضوية لجنة الشواطئ وإبراهيم البراهيم عضوية لجنة التدريب وعبدالمحسن آل عبيد وعبدالله أمين بعضوية اللجنة الإعلامية وحنان القحطاني بلجنة المرأة وعبدالله الخليفي بالعضوية الشرفية للجنة الحكام.ويأتي التواجد السعودي الكبير في لجان الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا للمكانة الكبيرة للرياضة السعودية على الصعيدين العربي والآسيوي ثم بفضل الدعم الكبير الذي يجده اتحاد الطائرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وسمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، وللجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي لما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير وثقة من كل عناصر اللعبة على المستوى العربي والدولي، وكذلك من خلال تحركاته التي أثمرت عن الحصول على هذا العدد الكبير من المقاعد في الاتحادين العربي وغرب آسيا، إلى جانب أن الزغيبي جرى اختياره في وقت سابق من رئيس الاتحاد الدولي FIVB السيد آري غراسيا لعضوية لجنة التمكين والتطور واختارته أيضاً رئيسة الاتحاد الآسيوي AVC السيدة ريتا لعضوية لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.الجدير بالذكر أن هذه المقاعد وهذا التواجد السعودي يعد إنجازًا كبيرًا لرياضتنا حيث لم يأتي من فراغ بل أتى من ثقة المعنيين في تلك الاتحادات بكفاءة الكوادر السعودية وأنها قادرة على الإنجاز وعمل الفارق في جميع المهام التي توكل إليهم.// انتهى //18:53ت م0126