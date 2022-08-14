أبوظبي 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسعبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية مصر العربية وشعبها ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //19:10ت م0130