الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، لتميكن مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصات المحتوى الرقمي بما يمكن الهيئة من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي ويلبي حاجة المستخدمين ومقدمي الخدمة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.ودعت جميع الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتهم حول هذه اللائحة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:عبر منصة تنظيمات الهيئة :https://regulations.citc.gov.sa/ar/Pages/PublishedPublicConsultations.aspx#/PublishedPublicConsulationDetails/24 أو تسليمها باليد (ورقياً وإلكترونياً) في مقر الهيئة ، عبر البريد (نسخة ورقية وإلكترونية) على العنوان البريدي التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل - تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز ، ص.ب 75606 ، الرياض 11588 ، السعودية شبه الجزيرة العربية.يشار إلى أنه سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس 2022م.// انتهى //19:39ت م0131