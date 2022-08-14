لندن 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية اليوم تحذيرًا بشأن حدوث عواصف رعدية قد تصيب الأجزاء الشمالية من المملكة المتحدة.وأوضح المكتب أن أسكتلندا وأيرلندا الشمالية ستشهد عواصف رعدية من اليوم حتى صباح يوم الإثنين، وقد تشهد ويلز وإنجلترا عواصف رعدية خلال منتصف الليل.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن حرائق الغابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا بسبب ظروف الجفاف التي تشهدها البلاد.وأدت ظروف الجفاف التي تشهدها المملكة المتحدة - جنبًا إلى جنب مع موجة الحر التي حطمت أرقامًا قياسية خلال الشهر الماضي - إلى استنزاف الأنهار، ومخزون المياه الجوفية.// انتهى //19:47ت م0133