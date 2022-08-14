الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاكروس اجتماعه الدوري يوم أمس السبت في مدينة الرياض برئاسة رئيس الاتحاد الأستاذ يزيد بن فهد الرشيد، وبحضور نائبه الدكتور عبدالله بن محـمد الحيدري.وتطرق المجلس في مستهل الاجتماع إلى ما تقدمت به اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، من طلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في «تروجينا» بنيوم، مشيداً بما تمتلكه المملكة من مقومات على مختلف الأصعدة جعلت منها وجهة عالمية لأهم الأحداث العالمية، في ظل الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، لمختلف القطاعات بشكل عام، وللقطاع الرياضي على وجه الخصوص، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، للارتقاء برياضة الوطن بمختلف ألعابها.وجرى خلال الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات الاتحاد في الربع الثاني من العام الجاري، والتي أثمرت عن زيادة عدد المشاركين المهتمين باللاكروس إلى مايزيد عن 300 مشارك ، فيما بلغ عدد اللاعبين الممارسين المسجلين في برامج الاتحاد أكثر من 150 لاعبًا ، في الوقت الذي زاد فيه عدد المدارس المساندة للعبة إلى 3 مدارس ، وزادت نسبة مشاركة اللاعبات بمعدل نمو 30% تحت إشراف 6 مدربين مؤهلين ، وتابع المجلس مؤشرات الأداء الرئيسة وخطة النمو المستقبلية، ومناقشة التقرير الفني لمدرب الاتحاد.واطلّع المجلس على عدد من الاتفاقيات والبرامج والمبادرات المقترحة، وقدم التوصيات اللازمة حيالها تمهيداً لاعتمادها، كما تابع خطة توسيع قاعدة انتشار اللعبة في المملكة، وزيادة عدد الممارسين لها.يذكر أن اللاكروس هي رياضة جماعية تلعب بكرة مطاطية، وعصا طويلة تنتهي بشبكة مصممة لتلقي تلك الكرة، والمسابقة التنافسية الأكثر شهرة لهذه اللعبة هي بطولة لاكروس الدولية.// انتهى //19:54ت م0134