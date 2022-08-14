الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستستضيف الجمهورية الجزائرية الأسبوع القادم، منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين بمشاركة منتخبات، الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، وتقام مبارياتها على ملعبي السيق ومستغانم.وتعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.من جانب آخر، اعتمد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد العربي، ملعبين لاستضافة مباريات البطولة خلال الفترة المقبلة في مدينة وهران، والملعب الأول هو "ملعب عبدالكريم كروم" المعروف بملعب السيق في محافظة معسكر، إذ تم تدشينه في الـ 19 من يونيو الماضي، ويتسع لـ 20 ألف متفرج، ويعد منشأة رياضية حديثة، حيث كان من بين الملاعب الرياضية التي استضافت مباريات كرة القدم في النسخة الـ 19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها مدينة وهران بين يومي 23 يونيو و6 يوليو الماضيين.ويضم هذا الملعب، قاعة متعددة الرياضات تتسع لـ 500 متفرج وملعباً لألعاب القوى وثلاثة مسابح، من بينها مسبحاً أولمبياً يحتوي على حوض للسباحة بطول 50 متراً وآخر للمبتدئين بطول 25 متراً، ومدرجاً للمتفرجين بسعة 600 مقعداً، إضافةً إلى مقهى وغرفتين متعددة النشاطات، فيما تعد أرضية ملعب كرة القدم ذات العشب الزراعي الطبيعي، ويضم 6 غرف لتغيير الملابس و4 قاعات للفحوص الخاصة بالمنشطات والتمريض والمحاضرات وقاعة شرفية ومقهى ومطاعم صغيرة تحت المدرجات، كما يضم 12 مدخلاً إلكترونياً و13 بوابة إلكترونية مخصصة للجماهير.وعن المجمع الرياضي ''الرائد فراج'' فيقع في محافظة مستغانم، وهي مدينة ساحلية تطل على ساحل البحر المتوسط والخليج الجزائري، وتُعد من مدن الجزائر السياحية الأكثر رواجاً، ويعد أجمل الملاعب في الجزائر حالياً، حيث سبق له استقبال المنتخب الجزائري المحلي قبل بطولة كأس العرب قطر 2021، ويحتوي المجمع على ملعب رئيس "ملعب محمد بن سعيد"، ويخوض فيه فريقا ترجي مستغانم ووداد أمل مستغانم منافسات الدوري الجزائري (القسم الثاني هواة)، ويتكون من أرضية ذات العشب الزراعي الطبيعي، ويتسع لـ 20 ألف متفرج ويحتوي كذلك على ملعبين بالعشب الاصطناعي من الجيل الرابع، ومنشأة للإيواء والعلاج والاسترخاء تضم مطعماً ومقهى ومركزاً طبياً رياضياً ومسبحاً أولمبياً، إلى جانب قاعة متعددة الرياضات وأخرى لتقوية العضلات و12 ملعباً رياضياً رديفاً.// انتهى //20:29ت م0135