رياضي / منتخب مصر تحت 18 عامًا يتوَّج ببطولة أفريقيا لكرة السلة
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
تُوِّجَ منتخبُ مصر تحت 18 عامًا ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة بعد الفوز على منتخب مدغشقر "مستضيف البطولة" بنتيجة (81-54) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.
وتمكَّن منتخب مصر من السيطرة على مجريات المباراة، حيث أنهى الأشواط الأربعة لصالحه بنتائج 20-13 ثم 41-21 ثم 61-42 قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 81-54.
الجدير بالذكر أن منتخبي مصر ومدغشقر ضمنا التأهُّل لكأس العالم لكرة السلة 2023 بالمجر، قبل مواجهتهما اليوم في النهائي.
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20:55ت م
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