القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستُوِّجَ منتخبُ مصر تحت 18 عامًا ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة بعد الفوز على منتخب مدغشقر "مستضيف البطولة" بنتيجة (81-54) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.وتمكَّن منتخب مصر من السيطرة على مجريات المباراة، حيث أنهى الأشواط الأربعة لصالحه بنتائج 20-13 ثم 41-21 ثم 61-42 قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 81-54.الجدير بالذكر أن منتخبي مصر ومدغشقر ضمنا التأهُّل لكأس العالم لكرة السلة 2023 بالمجر، قبل مواجهتهما اليوم في النهائي.// انتهى //20:55ت م0137