لندن 16 محرم 1444 الموافق 14 اغسطس 2022 واستَمَكَّنَ فريقُ توتنهام من تحقيق التعادل في الوقت البدل الضائع أمام مضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج اليوم ،ضمن مباربات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجَّل أهداف تشيلسي كوليبالي في الدقيقة 19 ورييس جيمس في الدقيقة 77، بينما سجَّل هدفي توتنهام بيير إميل هوبيرج في الدقيقة 68 وهاري كين في الدقيقة 90.وبتلك النتيجة رفع تشيلسي وتوتنهام رصيدَهما إلى أربع نقاط.// انتهى //21:24ت م0138