القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية لجمهورية القُمر المتحدة العقيد يوسف إجهاد، الذي يزور القاهرة حالياً.وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة ، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.// انتهى//22:15ت م0141