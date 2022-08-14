الباحة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي , وبني حسن, والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة , وشهبة , والشوق , وذي عين , ارتوتْ على إثرها الأرضُ.جعلَها اللهُ سقْيَا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .// انتهى //22:33ت م0144