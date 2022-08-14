عام / أمطارٌ على منطقة الباحة
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
الباحة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي , وبني حسن, والقرى , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة , وشهبة , والشوق , وذي عين , ارتوتْ على إثرها الأرضُ.
جعلَها اللهُ سقْيَا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .
// انتهى //
22:33ت م
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