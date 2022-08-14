الخرطوم 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، بالخرطوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمته "مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني" بحضور عدد كبير من الأحزاب وقادة الرأي وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان ورجالات الإدارة الأهلية.ودعا رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني الشيخ الطيب الجد ود بدر خلال كلمته في الجلسة، جميع أبناء السودان إلى كلمة سواء من أجل حفظ الأمن وصونه، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوحدة أمر يتطلب الكثير من التنازلات حتى يكون المستقبل أفضل للأجيال القادمة.وشكر كل من قدم مبادرة تصب في أهمية توحيد الرأي العام، لإكمال الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات ذات مهمات محددة تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد وتحقيق الاستقرار والتداول السلمي للسلطة.وأكد أن التدخلات الخارجية تجاه السودان أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن هناك مصالح متبادلة بين الدول يجب احترام سيادتها، مشيداً بزيارة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان إلى مسيد أم ضوابان وكذلك الثوار وغيرها من الكيانات.وناشد الجميع بضرورة التسامح وتجاوز الماضي من أجل بناء السودان حتى تكون الفترة الانتقالية المتبقية مستقرة تكتمل فيها هياكل السلطة الانتقالية، مشدداً على ضرورة احترام القوات المسلحة دون مزايدة لأنها صمام أمام للسودان.وطالب الشيخ الطيب بأهمية الحفاظ على السلام الذي تحقق في جوبا وإكمال السلام في المناطق التي لازال فيها بعض الذين يحملون السلاح، مجدداً الدعوة لجميع مكونات الشعب السوداني إلى الحوار لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //23:35ت م0148