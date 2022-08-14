الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - اليوم - في الرياض بوزير العمل بمملكة البحرين جميل بن محمد علي حميدان، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في قطاع العمل.وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى توحيد الجهود بين الجانبين لمواجهة تحديات القضايا الإقليمية والدولية، وأبرز المؤشرات الدولية.حضر اللقاء معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان بن عبدالله النعيم.// انتهى //23:46ت م0149