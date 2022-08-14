مكة المكرمة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسقام فريق من منظومة الطاقة اليوم، بزيارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث التقى الفريق الذي يضم عدداً من قياديي المنظومة، بقيادات الهيئة، وذلك بهدف متابعة سير الأعمال المشتركة، كالمشروع التجريبي لتطبيقات الهيدروجين في مجال النقل، ومشروعات الكهرباء المختلفة.وناقش الجانبان، مجالات التعاون في مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، وسبل تعزيز استخدام مواد البناء البوليمرية المستدامة في المشروعات التي تشرف عليها الهيئة، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون في استخدام تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، والمحتوى المحلي، وإدارة الأزمات، ومجالات كفاءة الطاقة.// انتهى //23:52ت م0151