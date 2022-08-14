القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم (2021 - 2022) بعد الفوز على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الدور الـ 16 للبطولة.ويواجه الأهلي في الدور ربع النهائي نظيره المقاولون العرب الذي نجح في التأهل لهذا الدور عقب فوزه على الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16.// انتهى //00:01ت م0001