جدة 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:02ت م0002