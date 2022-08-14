جدة 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ اندلاع حريق في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:03ت م0003