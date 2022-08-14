الباحة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسشهد محافظ العقيق سالم بن مسير بن طوالة أمس، انطلاقة المهرجان الخامس للتمور بمحافظة العقيق, وذلك في حديقة طيبة الاسم بالمحافظة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن المهرجانات الزراعية تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، و يتم من خلالها التعريف بأهم المنتجات المحلية وكسب قاعدة عملاء جديدة للمزارع من خلال إستقبال الزوار من السياح والمصطافين في المهرجان.وأشار إلى أن فرع الوزارة ينظم ورش عمل تثقيفية للمزارعين لإرشادهم للطرق السليمة في الري والزراعة، وآلية استخدام تقنيات الزراعة الحديثة في التعامل مع المحاصيل مما يضمن كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.ويشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدة أركان تُعرف ببرامج الدعم التي تقدمها الوزارة مثل برنامج ريف والذي يقدم دعما ماديا غير مسترد لـ 8 قطاعات زراعية كما يدعم القيمة المضافة من الصناعات التحويلية, وركن للتعريف ببرنامج الزراعة العضوية التي تهدف إلى إيجاد مزارع ذات إنتاج طبيعي خال من المبيدات والأسمدة الكيماوية مما ينعكس على القيمة الغذائية للمنتجات، بحيث تصبح أكثر أماناً صحياً وبيئياً، منوهاً إلى أن مهرجان التمور الخامس يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية التي تقام بمنطقة الباحة حيث يرتبط بمنتج ذا ميزة نسبية للمنطقة وقيمة غذائية و تاريخية تمتد إلى آلاف السنين حيث يعد أحد أهم الأطعمة الأساسية للإنسان منذ القدم .// انتهى //00:10ت م0004