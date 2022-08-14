الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه و مواساته لجمهورية مصر العربية جراء حادثة الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.وأكد معالي الأمين العام تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب ، مقدما التعازي و المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل، والأمن والسلامة لمصر وشعبها الشقيق.// انتهى //02:19ت م0008