الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية بمشاركة جميع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم الأندية السعودية الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.وتقام مجريات البطولة في منطقة فوف, ضمن "موسم الجيمرز "- الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم - في بوليفارد رياض سيتي، ويضم الكأس خمس بطولات لعدة رياضات إلكترونية وهي: Tekken 7 و Guilty Gear و Street Fighter V و Dota 2، وبطولة Gran Turismo Sport والتي ستقام في منطقة أرامكو لمحاكات السباقات.وانطلقت أمس الأحد البطولة الأولى والمقامة للعبة Tekken 7 وسيتنافس فيها 41 نادياً هي الهلال، الاتحاد، الشباب، النصر، الأهلي، الشعلة، النهضة، الفتح، سدير، ضمك، القارة، البدائع، قلوة، أحد، العدالة، أبها، الخليج، العروبة، الرياض، نجران، الذهب، الروضة، حبونا، الفرع، مضر، العمران، الترجي، التعاون، الأخدود، الجندل، الخلود، الشرق، التهامي، حراء، طبرجل، النور، القلعة، الجزيرة، الصفا، الدرعية، التقدم.وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تركي الفوزان : "كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية سيكون بمثابة المنصة التي ستمكننا من ايجاد مواهب الرياضات الإلكترونية الذين نسعى في الاتحاد دومًا للبحث عنهم وتطويرهم وتمكينهم، كما أننا نسعد بشراكة الأندية الحكومية مع أندية الرياضات الإلكترونية الخاصة وهذا ينبئ بمستقبل باهر للرياضات الإلكترونية في المملكة ".ويستمر كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 14 وحتى 27 من شهر أغسطس الحالي , ولمتابعة المباريات بشكل مباشر على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي, وكذلك عبر الموقع الرسمي "لموسم الجيمرز" ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //02:49ت م0009