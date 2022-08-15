جنين 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أسيرين محررين وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، فيما داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين واستجوبتهم، مهدددة إياهم بإعادة اعتقالهم.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صامد بشير غانم من بلدة سيلة الظهر بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله، والأسير المحرر حسن محمد زغل من قرية زبوبا، إضافة إلى مداهمة منزل أسير في بلدة كفردان، وعبثت بمحتوياته.// انتهى //09:36ت م0017