القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع حادث الحريق الذي اندلع بإحدى الكنائس بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 41 شخصَا وإصابة 16 آخرين.ونشرت تشديد الرئيس المصري على ضرورة تحلي الوزراء الجُدد بالموضوعية والتفاني وترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل أقصى جهد كمنهج إدارة ثابت لإعلاء مصلحة مصر.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت على تأكيد رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية لن تنحاز لأي طرف، ودعوته القوى السودانية إلى التعاون لتجاوز المرحلة الانتقالية.وتطرقت صحف القاهرة إلى تأكيد مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه لا يملك صلاحيات حل مجلس النواب، ومطالبته بعدم الزج باسم المجلس في منافسات سياسية.// انتهى //09:39ت م0018