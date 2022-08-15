جيزان 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 ليلًا.// انتهى //09:39ت م0019