إسلام آباد 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعوته إلى أصحاب المصلحة في البلاد لبدء حوار وطني هادف لتبني موقف مشترك لمعالجة التحديات الاقتصادية.واهتمت باحتفال باكستان حكومة وشعباً أمس بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم استقلالها الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس كل عام.وتطرقت إلى إبداء باكستان تعازيها وتضامنها مع جمهورية مصر في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة.وتابعت تطورات الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها أنحاء مختلفة من باكستان وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية.وتناولت صحف إسلام آباد تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه تجاه الشعب الأفغاني، ودعم جهود الاستقرار والازدهار والسلام المستدام في أفغانستان والمنطقة.// انتهى //11:12ت م0031