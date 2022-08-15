نجران 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسانطلقت أمس الاختبارات النهائية للفصل الصيفي لطلاب وطالبات جامعة نجران لعام 1443هـ، بمختلف كليات وبرامج الجامعة.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة نجران الدكتور صالح الحارثي، أن الكليات أكملت جاهزيتها لتنفيذ الاختبارات وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة، وجرى تنظيم القاعات وتجهيز المراقبين وترتيب أعداد الطلاب والطالبات في كل قاعات الاختبار، وتشكيل اللجان الإشراقية لسير الاختبارات.وحثّ الدكتور الحارثي الطلاب والطالبات على مضاعفة الجهود في الاستذكار الجيد واستثمار الأوقات فيما يعود عليهم بالفائدة لتحقيق أفضل النتائج.// انتهى //11:14ت م0032