تونس 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, والتي قدم خلالها سعيّد التعازي في وفاة عدداً من الضحايا وإصابة آخرين في حادثة حريق إحدى الكنائس في مصر .وتطرقت إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مجلسي النواب والدولة لإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد.وأشارت صحف تونس إلى اعلان السلطات الليبية العثور على جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً في الصحراء على الحدود مع السودان.وتحدثت في الشأن الدولي عن الحريق الذي نشب في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة وأدى لوفاة 41 شخصاً وإصابة 14 آخرين.// انتهى //11:19ت م0033