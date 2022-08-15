طوكيو 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسنما إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2ر2% على أساس سنوي.وأظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أن الناتج المحلي ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 5ر0% خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بمعدل 1ر0% خلال الربع الأول.وزاد الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثاني بنسبة 4ر1% مقارنة بالربع الأول، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال الربع الثاني بمعدل 1ر1% مقارنة بالربع الأول.// انتهى //11:34ت م0034