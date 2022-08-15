حائل 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة حائل اليوم، خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة "بلدي" التي تُمكّن الأفراد من إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية, لتنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة، والحرص على سلامة الزوّار، وتوفير بيئة جاذبة.وأوضحت الأمانة أن خدمات المتاجر المتنقلة تهدُف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي جرى طرحها عبر منصة "بلدي" من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدّمة تسهم في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.يذكر أن أمانة منطقة حائل أطلقت حزمة من الخدمات للمتاجر المتنقلة، وتشمل: ( إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة – تجديد رخصة عربة متنقلة – وإلغاء رخصة عربة متنقلة)، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدّم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 سنة، وألّا يكون موظفًا حكوميًّا.// انتهى //11:35ت م0038