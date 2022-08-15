رام الله 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل الشاب محمد إبراهيم الشحام (21 عامًا) في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن استشهاده.// انتهى //11:36ت م0039