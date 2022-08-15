عرعر 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، إبتسام بنت فاضل العنزي الفائزة بالمركز الثالث لجائزة التميز للشباب العربي في مجال التطوع لعام 2022 التي نظَّمتها جامعة الدول العربية بمناسبة يوم الشباب العربي واليوم الدولي للشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.وأشاد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بمبادرة المواطنة ابتسام العنزي التطوعية "ساعة لصحتك " التي حققت مركزاً متقدماً في المنافسة الدولية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات التطوعية تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع.فيما أعربت الفائزة إبتسام بنت فاضل العنزي عن فخرها بتمثيل المملكة خلال الاحتفالية التي نظَّمتها جامعة الدول العربية، مؤكدة أنَّ الجائزةَ تعدُّ حافزاً لتقديم وصناعة المزيد من المبادرات التطوعية فى المجالات المختلفة ومنها المجال الرياضي التطوعي.// انتهى //11:37ت م0040