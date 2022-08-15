الجبيل الصناعية 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسوقعت وكالة البحوث والتنمية الصناعية في الإدارة العامة للتعليم بالجبيل ممثلة بمركز التنمية الصناعية، 3 اتفاقيات تأجير حاضنات الأعمال بالمجالات الصناعية والتقنية والخدمية، سعياً من المركز لدعم الاقتصاد الوطني والإسهام في دعم وتمكين رواد الأعمال بدءاً من مرحلة تأسيس المشاريع وحتى تحقيق النمو والاستدامة من خلال توفير بيئة احتضان مشجعة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية ناجحة.وشملت المشاريع المحتضنة، مشروعاً صناعياً وهو عبارة عن مصنع لإعادة تدوير البلاستيك المستخدم بأشكاله وأنواعه كافة وتحويله إلى مواد أولية قابلة للاستخدام، كما احتضن المركز مشروعاً تقنياً وهو منصة تقدم خدمات إلكترونية مختلفة منها خدمات البرمجة والتطوير وتصميم نظم المعلومات، كما تضمن المشروع الخدمي الأخير خدمة تشغيل وصيانة أنواع مختلفة من مولدات الطاقة الكهربائية.يذكر أن مركز التنمية الصناعية، احتضن الكثير من المشاريع في العديد من المجالات منذ تأسيسه بدعم وتمكين من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما يسهم المركز أيضاً في دعم وتمكين رواد الأعمال للحصول على تمويل لمشاريعهم من خلال اتفاقية الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //11:39ت م0042